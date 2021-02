Non è più un mistero che Gleison Bremer sia da tempo seguito dal Liverpool, ma la squadra allenata da Jurgen Klopp non è l'unica sulle tracce del difensore brasiliano: in Inghilterra infatti ce n'è anche un'altra. Parliamo dell'Everton, l'altra squadra della città di Liverpool.



La prossima estate potrebbe esserci un vero e proprio derby tra Liverpool e Everton per Bremer.