Il futuro di Gleison Bremer sarà, quasi certamente, lontano da Torino. Il difensore brasiliano non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2023 e in estate verrà ceduto. Le squadre interessate a lui non mancano, sia in Italia che all'estero (il brasiliano piace soprattutto in Inghilterra), e lo stesso calciatore non ha nascosto il sogno di giocare in Champions League nel prossimo futuro. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, spera di riuscire a far partire una vera e propria asta per il calciatore.