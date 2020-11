Il Torino valuta Gleison Bremer 15 milioni di euro. Il difensore brasiliano ha iniziato i primi timidi ammiccamenti ai club che si sono fatti sotto per lui. Infatti ha postato una story su Instagram che riprendeva una sua intervista rilasciata a Esporte Interativo. Nella titolazione, oltre al sogno di vestire la maglia della nazionale, è apparso un riferimento all'interesse di Everton e Fulham per il centrale, tutt'altro che indifferente dinnanzi ai club inglesi e non solo.



Secondo Tuttosport, non è affatto escluso che nel nuovo anno Cairo e Vagnati inizino ad imbastire la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2023. Un accordo che avverrà contestualmente a un adeguamento: il Toro sa benissimo che i 500 mila euro netti a stagione percepiti dal brasiliano dovranno essere incrementati.