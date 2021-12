Gleison Bremer potrebbe presto rinnovare il proprio contratto con il Torino (l'attuale è in scadenza nel 2023). "​Presto rinnoveremo il contratto, ci sono tutte le condizioni" ha annunciato il presidente Urbano Cairo, ma l'eventuale prolungamento non lo toglierà dal mercato.



Questo potrebbe essere comunque l'ultimo campionato con la maglia del Torino per il difensore, che è corteggiato da diversi club (sia italiani che stranieri) e sogna di poter giocare la Champions League.