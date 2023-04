Arriva una brutta notizia per il Torino alla vigilia della partita contro l'Atalanta: si è fermato Nemanja Radonjic. Il trequartista serbo, uno dei giocatori più in forma del momento in casa granata, ha riportato una lesione al retto femorale sinistro.



Nelle prossime ore verranno meglio monitorate le condizioni del numero 49 granata verranno monitorate nei prossimi giorni ma il rischio è che sia costretto a un lungo stop.