Torino, buone notizie da Schuurs: ecco quando torna

ha iniziato ad allenarsi con il pallone: una bella notizia per il difensore che lo scorso ottobre, nella gara di andata di campionato contro l'inter, aveva subito la lesione del legamento crociato del ginocchio. Il difensore in questi mesi ha svolto il proprio programma di recupero personalizzato e ora ha ricominciato a lavorare con il pallone.Prima di rivederlo in campo passerà però ancora del tempo: il rientro di Schuurs è infatti previsto per l'inizio della prossima stagione quando dovrebbe ancora vestire la maglia del. Difficilmente infatti il centrale verrà ceduto durante la sessione estiva di calciomercato, anche perché dopo il grave infortunio avuto sarebbe difficile trovare una squadra disposta a investire una cifra intorno ai 40 milioni (è questo il prezzo fissato da Urbano Cairo per lui) per acquistarlo.

Prima della fine della stagione, però , Schuurs potrebbe cominciare a svolgere almeno una parte di lavoro con i propri compagni.