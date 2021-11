Oltre ad Andrea Belotti e a Koffi Djidji, anche Ricardo Rodriguez quest'oggi si è sottoposto a degli esami strumentali. Per quanto riguarda il difensore svizzero sono arrivate buone notizie: il numero 13 del Torino potrà infatti cominciare al più presto la fase di riatletizzazione e tornare quindi ad allenarsi al Filadelfia.



Prima di rivederlo in campo in una partita bisognerà ancora aspettare, ma il suo rientro è più vicino.