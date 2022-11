L'infortunio occorso a Nikola Vlasic durante la partita giocata dalla Croazia contro il Marocco non sembra essere particolarmente grave: gli esami a cui si è sottoposto il trequartista del Torino hanno escluso lesioni o complicazioni e il calciatore potrà essere in campo nelle prossime partite.



Una buona notizia anche per il Torino che temeva un lungo stop del suo fantasista croato.