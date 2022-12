C'è anche il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, tra i calciatori convocati dal ct Roberto Mancini per lo stage della Nazionale che si terrà a Coverciano dal 20 al 22 dicembre.



Per il ct sarà l'occasione di testate tanti nuovi calciatori, soprattutto giovani, che nei prossimi mesi potrebbe entrare a far parte in pianta stabile del giro della Nazionale.