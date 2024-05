Torino, Buongiorno: "Juric è come un padre. Stiamo preparando bene la partita con l'Atalanta"

è stato ospite quest'oggi a Dronero, in provincia di Cuneo, all'evento "Lo Sport e la Scuola nel mondo del Professionismo". Il difensore del, dal palco, ha parlato del finale di stagione e del suo rapporto con il tecnico: “Stiamo preparando la sfida controcome abbiamo fatto con tutte le altre. Il gruppo è unito, diamo tutti il massimo e ci stiamo allenando bene. Verso la fine delle stagioni si perde qualcosa dal punto di vista fisico: dobbiamo restare lucidi e concentrati, ho compagni fantastici e sono certo che arriveremo nelle condizioni giuste.? Lavorare con lui è fantastico. È stato un padre, un uomo vero, uno dice le cose come le pensa e con cui puoi parlare anche al di fuori del calcio. Mi ha permesso di crescere e maturare, ha fatto così con tanti giocatori. E’ un grandissimo allenatore, ma prima di tutto una grandissima persona".

Poi Buongiorno ha anche raccontato le emozioni provate il 4 maggio a: "Leggere i nomi dei caduti a Superga è un’emozione unica, la prima volta mi sono tremate le gambe. Quest’anno pensavo di riuscire a gestirla meglio, invece no. Si è in un posto inconscio per il Toro, si avverta un’aurea diversa, dove ci sono le anime dei tifosi, dei caduti e dei tifosi. Una connessione unica che viene tirata fuori quando vengono letti i nome. E’ un’emozione che si prova poche volte".