Dopo la partita vinta per 2-1 contro l'Udinese, Alessandro Buongiorno ha commentato così la vittoria della formazione granata ai microfoni di Torino Channel: "Questa è stata una vittoria di squadra, l’abbiamo proprio voluta. Abbiamo aspettato tanto questo successo, è stata una vittoria di tutti, sofferta, abbiamo giocato e lottato. Juric ci ha fatto i complimenti, pretende sempre di più, vuole che siamo ancora più tosti ma era contento. Oggi eravamo tutti giovani, abbiamo tutti voglia di crescere e imparare".



Buongiorno ha parlato anche della prossima partita contro il Milan: “La fascia è sempre una bella emozione, spero che ci saranno altre occasioni per portarla. Come affronteremo il Milan? Testa a testa, compatti, con la voglia che abbiamo messo in campo anche oggi”.