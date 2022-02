Curioso episodio in Udinese-Torino: al momento della sostituzione Alessandro Buongiorno si è tolto la maglietta, segnalandolo con una certa veemenza a Rapuano. Chiara l'intenzione del centrale granata, che è diffidato: rimediare una sanzione che gli avrebbe fatto saltare la sfida contro il Venezia, per avere così la certezza di essere a disposizione di Juric per il derby. Il direttore di gara, presa coscienza della situazione, l'ha sollecitato ad uscire dal campo, non estraendo alcun cartellino.