Tra i giocatori che hanno lasciato il Torino in questa sessione di mercato c'è anche Nicolas Burdisso. Il difensore argentino non ha rinnovato il contratto con la società granata e lo scorso 1 luglio si è liberato a parametro zero. "Ci tenevo a restare, ma sono state fatte delle scelte: il tecnico ha voluto dare spazio ai giovani, lo capisco. Non è una questione di voler giocare sempre, ho pur sempre 37 anni: avrei accettato anche un ruolo da comprimario. La società, tuttavia, ha preferito lavorare più in prospettiva. Ci siamo lasciati bene e i rapporti sono sempre ottimi" ha dichiarato Burdisso ai microfoni di RMC Sport.



Il difensore ha poi parlato del suo ex compagno di squadra Andrea Belotti: "Andrea è un attaccante di altissimo livello. Lo scorso anno credo avesse troppe cose in testa: in determinati frangenti ha voluto strafare eccessivamente. In questo momento è sicuramente più tranquillo e sono certo che la sua grande carica agonistica tornerà ad essere un punto di forza per la squadra: quello passato è stato niente più che un anno di transizione, è un grande attaccante ed ha un grande futuro davanti a sè".