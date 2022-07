Primo giorno di ritiro anche per il Torino di Ivan Juric, che si è dato appuntamento in mattinata presso il "Filadelfia" per iniziare le visite mediche in vista della nuova stagione. Tra i calciatori convocati e regolarmente presenti anche il difensore brasiliano Gleison Bremer, uno dei principali uomini-mercato in questa estate. L'Inter rimane il club maggiormente interessato al classe '97, forte di un accordo di massima col calciatore e il suo entourage che risale ai mesi scorsi, ma servirà la cessione di Skriniar al Paris Saint-Germain e un incontro con la dirigenza granata per trovare un accordo sulla valutazione e sulle eventuali contropartite tecniche da inserire nell'affare.



Rimangono vigili sul giocatore anche Juventus e Milan, alla ricerca a loro volta di rinforzi per il reparto arretrato e pronte ad inserirsi nell'operazione qualora l'Inter non dovesse raggiungere un accordo in tempi rapidi col patron del Torino Urbano Cairo. Senza dimenticare quei club stranieri, principalmente in Premier League, ai quali il giocatore ha fatto riferimento nelle interviste rilasciate nei giorni scorsi.