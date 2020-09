Tra i giocatori che il Torino sta seguendo per rinforzare la propria difesa c'è anche Andrea Cistana. Il difensore del Brescia, che nella scorsa stagione si è anche guadagnato la convocazione in nazionale, è uno dei candidati alla sostituzione di Lyanco, in caso di cessione del brasiliano.



Per il momento la trattativa non è ancora stata avviata ma il Torino si è limitato a inoltrare al Brescia le prime richieste di informazioni. Prima di accelerare per Cistana il presidente Urbano Cairo vuole vedere.