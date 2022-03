Il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, dopo che fino a questo momento né Vanja Milinkovic-Savic, né Etrit Berisha hanno convinto particolarmente. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione da dt Davide Vagnati c'è anche Thomas Strakosha.



Il portiere della Lazio è in scadenza di contratto e, al momento, un suo rinnovo sembra molto difficile: per questo l'ipotesi Torino sta prendendo piede. Ma la società granata non è l'unica a essere interessata al giocatore.