Portare il terzino Kieran Gibbs al Torino non sarà un'impresa semplice per il presidente Urbano Cairo e per il direttore sportivo Gianluca Petrachi, ma non sarà neanche impossibile: il laterale sinistro inglese, di proprietà del West Bromwich, si è infatti reso disponibili ad ascoltare e valutare l'offerta del Torino per il suo eventuale approdo in Italia.



La società granata non vuole però accelerare i tempi: Gibbs è un giocatore che piace ma non è la prima scelta per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro. La priorità sulla fascia mancina è infatti sempre Junior Firpo del Real Betis.