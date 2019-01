Lyanco sta per diventare un nuovo giocatore del Bologna. Il difensore brasiliano ha infatti accettato il trasferimento in prestito alla società rossoblù fino al termine della stagione e per domani sono attese le firme sul contratto.



Nella società emiliano Lyanco ritroverà Sinisa Mihajlovic, suo allenatore al Torino nello scorso campionato, ma anche Roberto Soriano e Simone Edera con cui ha condiviso lo spogliatoio granata nella prima parte di questa stagione. Anche Edera, infatti, ha detto il suo ok al trrasferimento al Bologna.