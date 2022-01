Il primo rinforzo per il Torino in questa sessione di mercato potrebbe essere Mohamed Fares. Il terzino, che gode della stima del dt Davide Vagnati che lo aveva portato alla Spal, ha trovato l'accordo con la società granata ma per chiudere l'affare serve ancora tempo.



Il Torino deve prima limare gli ultimi dettagli con la Lazio, società proprietaria del cartellino di Fares, poi servirà l'ok del Genoa per far partire il giocatore, visto che al momento è in prestito proprio al club ligure.