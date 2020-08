Come riportato da Sky Sport, continua il pressing del Torino per Filip Marchwinski, trequartista del Lech Poznan. Il club vuole almeno 5 milioni per il classi 2002, ma allo stesso tempo sta valutando se trattenere Marchwinski per un altro anno e venderlo a cifre più importanti la prossima stagione. Il giocatore è seguito anche dalla Juventus.