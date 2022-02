Il nome di Bremer è sempre più al centro dell’attenzione, soprattutto dopo la prestazione messa in mostra nel derby contro la Juventus. Secondo quanto riportato da TuttoSport, non solo l’Inter sarebbe l'italiana interessata al difensore. Non si può ancora parlare di una vera e propria asta ma il suo profilo è sul taccuino anche dei dirigenti di Milan, Juventus e Napoli.