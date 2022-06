Davide Vagnati in questi giorni è impegnato su più fronti, uno di questi è quello che riguarda Dennis Praet. Il centrocampista belga è di proprietà del Leicester ma Ivan Juric vorrebbe che rimanesse al Torino: il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni di euro, una cifra ritenuta però eccessiva dai granata.



Per questo motivo Vagnati è al lavoro per un rinnovo del prestito e magari uno sconto sul futuro acquisto a titolo definitivo del giocatore: c'è ottimismo sul fatto che l'operazione possa andare in porto.