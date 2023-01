Sasa Lukic potrebbe lasciare il Torino in questa sessione di mercato, se così fosse la società granata correrebbe ai ripari cercando di riportare sotto la Mole Dennis Praet.



Quella per il centrocampista belga è però una trattativa che si svilupperà solamente negli ultimi giorni di mercato: prima bisognerà capire se Lukic verrà effettivamente ceduto, poi Davide Vagnati cercherà di trovare un accordo per il prestito di Praet con il Leicester.