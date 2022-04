Il Torino è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione e tra i giocatori seguiti c'è anche Gabriel del Lecce. L'estremo difensore è in scadenza di contratto e non rinnoverà con la formazione pugliese, motivo per cui può essere acquistato a parametro zero.



Gabriel non è l'unico giocatore che il Torino sta seguendo per la porta: a fine campionato il dt Davide Vagnati dovrà decidere su quale nuovo numero 1 puntare.