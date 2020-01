Simone Edera dovrebbe restare al Torino fino al termine della stagione, ma il condizionale è d'obbligo perché il destino dell'attaccante potrebbe cambiare proprio in queste ultime ore di calciomercato.



Il Parma è infatti interessato al giocatore (che ha già militato nella squadra emiliana nella stagione 2015/2016, in serie C). Il Torino vorrebbe tenere la giovane punta, ma sarà lo stesso Edera a decidere il proprio futuro.