Nella giornata di ieri il Torino ha ricevuto un'offerta ufficiale del Fulham per Sasa Lukic. Il presidente Cairo riflette sulla proposta, consapevole che in caso di cessione dovrebbe trovare un sostituto in meno di una settimana. Tra i profili che piacciono al club granata c'è quello di Makengo dell'Udinese, per il quale però al momento non sono arrivate mosse concrete.



L'ASSE COL VERONA - L'altro nome è quello di Ivan Ilic del Verona: il centrocampista è a un passo dal Marsiglia col quale ha già trovato l'accordo - il club francese lo lascerebbe in prestito in gialloblù fino a fine stagione - ma il Toro vuole provare fino alla fine a superare l'offerta da 15 milioni più bonus dell'OM. Ieri sera, come raccontato da Sky, è andata in corso una cena tra i due club per parlare di Ilic ma anche di Hien, difensore svedese classe '99 che i granata sarebbero disposti a bloccare subito e lasciarlo in prestito a Verona. Ultimi giorni di mercato caldi in casa Torino, i granata studiano le mosse a centrocampo.