A margine della presentazione della nuova partnership siglata tra Credit Agricole e Rcs Sport, il presidente del, ha parlato ai giornalisti presenti della situazione riguardane il rinnovo del contratto di, lui non è una persona legata ai contratti ma al progetto. Con lui è importante stabilire un'unità d'intenti, una visione comune e condivisa. Questa sintonia sta crescendo. Con lui il Torino ha fatto passi avanti importanti. A Firenze è stata una bella vittoria, così come quella di Coppa Italia contro il".Cairo ha poi parlato anche del casoe della penalizzazione di 15 punti in classifica: "La penalizzazione della Juventus? Sono situazioni pesanti ma lasciamo giudicare ci deve farlo.. Queste cose sono di. E’ importante fare le cose in modo leale e sportivo. Non voglio dire che non sia stato così. Ma quando poi fai queste cose, tutto il resto viene dimenticato”.