Il Torino è una delle squadre di serie A con il maggiore numero di portieri: sono addirittura quattro quelli attualmente in rosa. In ordine di gerarchie: Vanja Milinkovic-Savic, Etrit Berisha, Luca Gemello e Matteo Fiorenza. Nel mercato di gennaio uno di loro verrà ceduto.



Il principale candidato alla cessione è Gemello, che potrebbe essere prestato a una società di serie B in modo da poter giocare con maggiore continuità ma verranno ascoltate anche eventuali offerte per il giovane Fiorenza.