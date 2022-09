Tra i giocatori in scadenza di contratto nel Torino c'è anche Michel Adopo: l'ex Primavera in questa stagione è sceso in campo, da titolare, nella partita contro il Monza alla prima giornata di campionato, dove ha giocato come difensore e non nel suo ruolo naturale di centrocampista.



La trattativa per il rinnovo del contratto di Adopo è già iniziata ma, come riporta Tuttosport nell'edizione odierna, ci sono dei problemi: il dt Davide Vagnati e l'agente del giocatore continueranno a parlare nelle prossime settimane.