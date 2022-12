Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia in vista della prossima stagione, e tra i giocatori seguiti con interesse c'è anche Bereszynski della Sampdoria.



Il costo del cartellino del terzino è però superiore ai 5 milioni di euro che vorrebbe spendere il Torino: se la società blucerchiata non dovesse abbassare le proprie pretese economiche, difficilmente la trattativa per Bereszynski potrà decollare.