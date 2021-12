Il Torino ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Luca Gemello fino al 30 giugno 2023 (era in scadenza a fine stagione) ma la società granata si è assicurata anche un'opzione per il rinnovo automatico del contratto per un altro anno, fino al 2024.



Gemello al momento è il terzo portiere del Torino, nelle gerarchie di Ivan Juric è alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic e di Etrit Berisha, ma la società granata crede molto nelle sue qualità per il futuro.