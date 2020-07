Sarà Angelo Cereser uno dei due rappresentati dei tifosi nel CdA della Fondazione Filadelfia. L'ex difensore granata da settembre prenderà il posto di Andrea Voltolini e affiancherà Domenico Beccaria, Giuseppe Ferrauto (rappresentate del Torino) e il presidente Luca Asvisio.



Resta da capire chi prenderà il posto di Serino Rampanti, dimessosi dopo in seguito al "caso" del Filadelfia affittato per le riunioni dell'Ordine degli Architetti e per dell'Ordine degli Ingegneri.