Soualiho Meité è uno dei giocatori del Torino che, fino a questo momento, ha più deluso in questa stagione: il centrocampista francese non è riuscito ad avere una buona continuità di rendimento. Eppure le qualità fisiche e tecniche non gli mancano. Anche per questo motivo il numero 23 granata continua a essere monitorato con interesse da diversi club, su tutti la Fiorentina.



Difficile però che Meité lascia il Torino a metà campionato, ma i dirigenti viola possono iniziare a intavolare una trattativa in vista della prossima estate quando la partenza del centrocampo sarà più probabile.