Etrit Berisha potrebbe lasciare il Torino nella prossima sessione di mercato, è stato lo stesso portiere albanese a esprimere il proprio malcontento per il fatto di non giocare.



Il dt Davide Vagnati cercherà dunque un nuovo secondo portiere che possa fare il vice di Vanja Milinkovic-Savic: si cerca un giocatore esperto che possa dare garanzie nel caso in cui dovesse essere impiegato.