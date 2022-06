Il dt del Torino, Davide Vagnati, ai microfoni di Sky ha fatto il punto sulla trattativa con il Cagliari per Joao Pedro. "Abbiamo fatto due chiacchiere con il Cagliari ma non ci sono i presupposti, è ancora molto presto. Ognuno cerca di fare il massimo e non ci sono ancora le condizioni giuste" ha dichiarato il dirigente del Torino.



Negli scorsi giorni si è tenuto un incontro tra i due club ma la distanza tra quanto richiesto dal club sardo e quanto offerto dal Torino resta ampia, la società granata non ha però intenzione di mollare Joao Pedro e nei prossimi giorni la trattativa proseguirà.