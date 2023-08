Torino-Cagliari 0-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: /

Assist: /



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (30' s.t Zima); Bellanova, Ricci (23' s.t Linetty), Ilic, Vojvoda; Vlasic (23' s.t Pellegri), Karamoh (1' s.t Radonjic); Sanabria (41' s.t Verdi). All. Juric



Cagliari (3-4-2-1): Radunović; Goldaniga (1's.t Di Pardo), Dossena, Obert (42' s.t Deiola); Zappa; Sulemana, Makoumbou, Azzi; Nández (27' s.t Pavoletti), Luvumbo (16' s.t Shomurodov); Oristanio (16' s.t Jankto). All. Ranieri



Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria



Ammoniti: 36' p.t Buongiorno (T), 90' s.t +5 Pavoletti (C)

Espulsi: |