Il Torino ha fretta di vendere, il Cagliari di comprare: è così che le due società si sono date appuntamento per la prossima settimana per cercare di arrivare a un accordo per il passaggio di Daniele Baselli al club sardo.



Il centrocampista non rientra nei piani di Ivan Juric ma è molto apprezzato da Walter Mazzarri, che lo aveva allenato proprio al Torino e che sarebbe lieto di ritrovarlo al Cagliari. Baselli nel frattempo sta riflettendo sul suo futuro perché anche altre squadre sono interessate a lui.