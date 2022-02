Quella contro il Cagliari non è una partita che in casa Torino sarà ricordata a lungo e con piacere, gli unici due giocatori che forse la conserveranno nella loro memoria sono Samuele Ricci e Demba Seck. Sia il centrocampista che l'attaccante hanno infatti potuto esordire con la maglia granata proprio in questa partita.



Difficile se non impossibile giudicare la prestazione dei due giocatori, visto che entrambi hanno giocato meno di 10 minuti (recupero compreso). Seck non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra, Ricci ha invece fatto intravedere le sue doti da regista.