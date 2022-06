Joao Pedro è uno degli obiettivi di mercato del Torino per rinforzare il reparto offensivo: proprio per questo motivo nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra i direttori sportivi delle due squadre, Davide Vagnati e Stefano Capozucca.



Le parti sono ancora distanti, balla una differenza di circa 3 milioni di euro tra quanto richiesto dal Cagliari e quanto proposto dal Torino. Il primo incontro si è concluso con una fumata grigia, ce ne saranno però altri per arrivare a un'intesa totale tra le parti.