Joao Pedro resta l'obiettivo numero uno del Torino per quanto riguarda l'attacco, ma la trattativa con il Cagliari resta particolarmente complicata per via delle alte richieste economiche del club sardo.



Il club granata aveva provato a proporre uno scambio inserendo nella trattativa Simone Verdi, giocatore in cerca di rilancio e congeniale al 4-3-3 di Eusebio Di Francesco, ma la proposta è stata respinta: se il Torino vorrà acquistare Joao Pedro dovrà versare nelle casse del Cagliari 20 milioni di euro.