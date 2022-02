Dalla scorsa estate l'asse Torino-Cagliari è stato molto caldo con tante trattative imbastite tra il club granata e quello rossoblù anche se, alla fine, l'unica che è andata in porto è quella che ha portato Daniele Baselli in Sardegna a gennaio.



In estate era saltato all'ultimo lo scambio tra Armando Izzo e Sebastian Walukiewicz perché il difensore napoletano aveva rifiutato il trasferimento a Cagliari. A gennaio poi i due club hanno parlato del possibile trasferimento di Nahitan Nandez alla corte di Ivan Juric ma un accordo non è stato trovato.