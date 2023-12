Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Radio Sportiva:



"Se prenderemo un portiere a gennaio? Assolutamente no, nella maniera più assoluta. Su Milinkovic crediamo molto, Gemello ha avuto una giornata sfortunata ma ha grande potenziale e anche in Popa crediamo. Rinnovo Gemello? E' una questione che ha in mano Vagnati, ma credo di sì. Magari ci sono delle divergenze economiche ma penso che si possa arrivare al rinnovo".