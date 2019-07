Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale, parlando dell'imminente preliminare di Europa League: "È stata una scelta quasi obbligata. Noi, per via dei concerti, avevamo l’Olimpico Grande Torino impraticabile e abbiamo consultato tutti gli stadi di serie A che avrebbero potuto ospitare il nostro pubblico. Siamo partiti da Genova, per passare a Reggio Emilia, a Parma, a Firenze e finire con Milano: tutti hanno dichiarato l’indisponibilità per motivi diversi, lavori in corso o rifacimento del manto erboso. A quel punto è rimasta solo Udine e francamente non me la sono sentita di infliggere ai nostri tifosi un viaggio così lungo il giovedì sera. Alla fine, quindi, abbiamo puntato su Alessandria. Ad Alessandria per motivi legati alla mia famiglia? Ho letto, ma posso garantire che non è così. Da altre parti avremmo fatto un super incasso! Ad Alessandria abbiamo finora 4mila posti. Diventeranno 6mila appena l’Uefa ci darà il via libera, dopo aver fatto il sopralluogo, ai nostri lavori per sistemare 2mila seggiolini".