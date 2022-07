Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è sempre stato molto vicino alla squadra e negli ultimi anni non era mai capitato che raggiungesse almeno per qualche ora la squadra durante il ritiro estivo. Quest'anno, invece, durante le tre settimane di lavoro in Austria non si è mai visto.



Il patron granata non si è presentato a Bad Leonfelden prima e a Waidring poi, ma ha saltato anche l'amichevole contro il Nizza giocatasi ieri pomeriggio nella città francese.