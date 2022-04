Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche di mercato a margine dell'assemblea di Lega Serie A: "Il contratto di Belotti scade a giugno, dal 1° febbraio era libero di firmare con altri club. Forse doveva comunicarlo, ma diciamo che in teoria potrebbe averlo fatto. Deluso? No, di questo argomento ho già parlato e non lo faccio più".



BREMER - "Per Bremer c'è molto interesse, anche all'estero. Però vediamo, aspettiamo di finire bene il campionato: mancano ancora sette partite, no sono poche".