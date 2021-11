Urbano Cairo, presidente del Torino, parla a Torino Channel del momento in casa granata: "Bilancio di questa prima parte di stagione? Siamo quasi a un terzo di campionato, è stato un Toro che ha fatto vedere buone cose. Un paio di gare non mi sono piaciute, ma in tutte le altre siamo stati in campo bene e abbiamo dimostrato di avere valori, gioco e atteggiamento propositivo e aggressivo. E’ il cambiamento tra ciò che è stato tra l’anno scorso e ciò che siamo oggi: è un Toro più garibaldino, che sa cosa fare e con molti duelli come vuole Juric. E si vede la mano del mister, con i giocatori che hanno seguito i dettami dell’allenatore"



SULLA RIPARTENZA - “Abbiamo giocatori di qualità che quindi sono stati convocati in nazionale: il mister ha potuto lavorare solo con qualcuno, ma chi è rimasto si è allenato bene e chi è tornato ha accumulato belle esperienze e buone cose fatte. Adesso ci siamo ricompattati, è da un paio di giorni che ci stiamo allenando insieme. Abbiamo un obiettivo preciso per lunedì, l’Udinese è una squadra impegnativa e la partita va preparata bene”.