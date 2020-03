Non in questi ultimi giorni di marzo, ma a inizio aprile l'arbitrato si esprimerà sul contenzioso tra il fondo americano Blackstone e il presidente del Torino Urbano Cairo. Il caso è nato dal fatto che il patron granata, nonché principale azionista di Rcs, ha bloccato la vendita della vecchia sede del Corriere della Sera a Blackstone.



Il fondo americano si è così mosso per via legali, avanzando due richieste danni da 300 milioni ciascuna: la prima nei confronti di Cairo, la seconda nei confronti di Rcs. Il rischio concreto è che il patron del Torino veda sgretolarsi il suo impero editoriale.