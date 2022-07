Dopo l'incontro con i dirigenti dell'Inter e il summit con il dt Davide Vagnati e l'entourage di Gleison Bremer, il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport confermando la trattativa con la Juventus per la cessione del difensore. Ma la partita non è ancora chiusa e l'Inter ha ancora la possibilità di riuscire ad acquistare il centrale brasiliano.



"Quando le cose sono fatte, si dicono. Bremer alla Juve? Non commento, non mi fate dire nulla. Appena avrò notizie le dirò" ha risposto Cairo a chi gli chiedeva a che punto fosse la trattativa con la Juventus per la cessione del difensore.