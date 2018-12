Urbano Cairo questa mattina è stato premiato con il prezioso Collare d'Oro del Coni. Al termine della cerimonia, il presidente del Torino è tornato a parlare degli episodi arbitrali a sfavore nell'ultimo derby con la Juventus.



"Io ho ne ho già parlato, non avrei voluto neanche intervenire perché le cose che pensavo le avevo già detto. So che ci sono oggettive difficoltà legate a IFAB e protocollo, non voglio essere ulteriormente pressante. Quando parlavo di sudditanza nei confronti della Juve, lo dicevo solo perché esaminando gli ultimi 5 anni e gli ultimi 12 derby, almeno in otto abbiamo avuto dei casi in cui siamo stati penalizzati. Se non è sudditanza sarà sfortuna, comincia sempre per esse".



Poi sul campionato del suo Torino: "Diciamo che abbiamo ancora davanti a noi 23 partite, tantissime. Direi che tutto è molto corto, basta pensare alla corsa al quarto posto. Mi aspetto che la squadra, dopo due belle prestazioni che hanno dato pochi punti ma una sensazione molto forte, sia col Milan che con la Juve, nelle prossime tre partite dia conferme di quell'atteggiamento e quel furore visto in queste due sfide".