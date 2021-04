Dopo la lettera firmata da sette società di serie A (​Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona) che hanno chiesto le dimissioni del presidente della Lega Paolo Dal Pino, il patron del Torino, Urbano Cairo, è intervento a difesa del massimo dirigente della Lega.



"​Quando Paolo Dal Pino venne proposto nel gennaio dello scorso anno, io non lo votai e glielo dissi, spiegandogli che lo stimavo ma non condividevo il metodo della candidatura. Gli annunciai anche che avrebbe avuto problemi con chi lo proponeva, certo non con me. Dal Pino ha operato bene, ha avuto l’idea brillante di immaginare l’operazione con i fondi" ha dichiarato Cairo, come riporta La Gazzetta dello Sport.